محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول لأول مرة بعد العودة من الإصابة

ظهر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمباراة بيرنلي.

وظهر محمد صلاح بعد عدة أيام من اصابته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.



كشفت صحيفة، ليفربول ايكو، أن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، سيغيب عن مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأشارت الصحيفة إلي أنه، يُتوقع عودته لمباراة برينتفورد بمنتصف الأسبوع المقبل ولقاء تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

يشار إلي أنه في الصيف المقبل، يواجه ليفربول تحديات في تجديد عقود لاعبين مثل محمد صلاح، فيرجيل فان ديك، وترينت ألكسندر أرنولد، مما يتطلب اتخاذ قرارات مستقبلية حاسمة.