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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل بودرة السحلب البيتي

صدى البلد

إذا كنتِ تودين تقديم وصفات سهلة وبسيطة بالشتاء نقدم لكِ اليوم طريقة عمل بودرة السحلب البيتي للشيف شيماء الشريف.

مقادير بودرة السحلب البيتي 
كوب نشا 
كوب دقيق الارز
كوب كريم شانتيه
كوب سكر بودر 
كوب لبن بودر 
معلقة كبيرة فانيليا بودر ( ٢ باكيت) 
ربع كوب سمسم محمص
٢ معلقة كبيرة جوز هند
كوب من خليط المكسرات المجروشة.

الطريقة: نخلط كل المكونات مع بعضها 
ونخزنه فى علبة او كيس. 
نضع ٢ معلقة كبيرة من بودرة السحلب على مج من الحليب 
نخلطها على البارد ونرفعها على نار هادية
ونقدمه مع رشة من جوز الهند والمكسرات اختياريا.

السحلب بودرة السحلب المكسرات طريقة عمل بودرة السحلب كريم شانتيه مقادير بودرة السحلب كوب دقيق

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