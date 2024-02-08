بأقل التكاليف .. طريقة عمل بودرة السحلب البيتي

إذا كنتِ تودين تقديم وصفات سهلة وبسيطة بالشتاء نقدم لكِ اليوم طريقة عمل بودرة السحلب البيتي للشيف شيماء الشريف.

مقادير بودرة السحلب البيتي

كوب نشا

كوب دقيق الارز

كوب كريم شانتيه

كوب سكر بودر

كوب لبن بودر

معلقة كبيرة فانيليا بودر ( ٢ باكيت)

ربع كوب سمسم محمص

٢ معلقة كبيرة جوز هند

كوب من خليط المكسرات المجروشة.

الطريقة: نخلط كل المكونات مع بعضها

ونخزنه فى علبة او كيس.

نضع ٢ معلقة كبيرة من بودرة السحلب على مج من الحليب

نخلطها على البارد ونرفعها على نار هادية

ونقدمه مع رشة من جوز الهند والمكسرات اختياريا.