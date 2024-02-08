تونس.. حركة النهضة تطالب بالنقل المباشر لجلسات محاكمة اغتيال بلعيد

وجهت حركة النهضة التونسية، في بيان لها الخميس 2024، نداء إلي السلطات القضائية في البلاد بضرورة المحاكمة العلنيّة في قضية الاغتيالات التي عرفتها تونس وبثها مباشرة لكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي.



وجددت الحركة في بيانها، حرصها على كشف الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد، داعية إلى النقل المباشر لجلسات المحاكمة.

وكانت الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أصدرت حكما على رئيس حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل.

وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، غرمت المحكمة حزب حركة النهضة مبلغا قدره مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي.



جاء ذلك في القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية.