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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين الفتوى: النبي كان يعامل زوجاته باحترام ولم يضرب إحداهن أبدا

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه دائما يتعجب من شاب ناجح فى حياته العملية، لكنه لا يتسطيع أن ينجح فى حياته الزوجية، وكذلك بعض الزوجات، متسائلا: "عارفين ننجح فى حياتنا العملية ومش عارفين نحتوى بعض".

 

وأوضح أمين الفتوى في تصريح له: "إحنا بنقول إننا بنحب سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، طيب سمعت إنه شتم أو سب، عرفت إنه قال احترموا المرأة وعدم الإهانة، ولابد من تقديرها، فعدم الاحترام وسقوط هيبة الزوجة فى البيت، فأول من يضر الأبناء، لأنهم لن يسمعوا لهم كلمة، لأنهم شايفين أبوهم قاهرها ويسفه منها".


وتابع: "بلاقى ناس غير متعلمين وبلاقى البيت فيه احترام وسكينة، وفى بعض الناس متعلمين لأعلى المراتب، لكن لا يوجد احترام وحياة فيها سكينة".


 

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