عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيروت.. اشتباكات بين مواطنين وقوات اليونيفيل وتدخل عاجل للجيش اللبناني

ارشيفي
ارشيفي

 

كشف مصدر أمني لـصحيفة «الأخبار» اللبنانية  أن أشخاصاً يُقيمون على طريق أبو الأسود - كوثرية الرز (عند تخوم منطقة الزهراني)، أوقفوا آليتين للوحدة الإسبانية في «اليونيفيل»، كانتا مُتجهتين من الخط الساحلي إلى النبطية.

وأشار المصدر الي وقوع  إشكال بين هؤلاء والدورية بسبب تحركها على مسار يقع خارج منطقة مهمات القوات الدولية في جنوب الليطاني وغير معتمد لتحركاتها.

وقد عمل الجيش اللبناني على فضّ الإشكال ومرافقة الآليتين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر ، تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد.

والتقى كاميرون في بيروت كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد الجيش جوزف عون.

وأفاد بيان عن مكتب ميقاتي إثر الاجتماع أن البحث تطرق الى سبل "إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب".

وأكد ميقاتي، وفق البيان، أن "لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة"، وكذلك "تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

ترشيحاتنا

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف عن مشروب يحتوي على مادة ممنوع تناولها

بسبب زجاجة شامبو.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها| فيديو

أسراب تجتاح حدود مصر| الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر

خالد أبوبكر عن إقامة معرض للآثار المصرية بالصين: حلو وهيجيب فلوس

الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات لغزة

كيفية حصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيز كيك.. زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتغزل بجمالها

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ