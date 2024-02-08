بيروت.. اشتباكات بين مواطنين وقوات اليونيفيل وتدخل عاجل للجيش اللبناني

كشف مصدر أمني لـصحيفة «الأخبار» اللبنانية أن أشخاصاً يُقيمون على طريق أبو الأسود - كوثرية الرز (عند تخوم منطقة الزهراني)، أوقفوا آليتين للوحدة الإسبانية في «اليونيفيل»، كانتا مُتجهتين من الخط الساحلي إلى النبطية.

وأشار المصدر الي وقوع إشكال بين هؤلاء والدورية بسبب تحركها على مسار يقع خارج منطقة مهمات القوات الدولية في جنوب الليطاني وغير معتمد لتحركاتها.

وقد عمل الجيش اللبناني على فضّ الإشكال ومرافقة الآليتين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر ، تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد.

والتقى كاميرون في بيروت كلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد الجيش جوزف عون.

وأفاد بيان عن مكتب ميقاتي إثر الاجتماع أن البحث تطرق الى سبل "إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب".

وأكد ميقاتي، وفق البيان، أن "لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة"، وكذلك "تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".