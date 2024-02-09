طبيب يكشف عن تطور متحور كورونا الجديد وأعراضه

ظهر في الآونة الأخيرة، متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم JN.1 وهو أكثر انتشارا وأعراضه أشد وأقوى نسبيا من المتحورات السابقة، ومع برودة المناخ أصبح الجميع يعاني من هذا الفيروس أو الفيروسات التنفسية الأخرى على اختلاف اشكالها وانواعها.



ويتحدث الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن تطورات متحور كورونا الجديد JN.1. وأوضح أنه لا يوجد تطور ملحوظ في الأعراض.



وأشار الدكتور أيمن سالم إلى أن الأعراض تشمل رشح وزكام ويؤثر على الصوت ولكن ليس بالضرورة أن يكون التأثير واضحا وشديدا ففي بعض المرضى يؤثر تأثير طفيف لفترة بسيطة على الأحبال الصوتية ثم يعود مرة أخرى، وكذلك يؤثر على حاسة الشم وأيضا تعود بعد بعض الوقت لافتا الي أن التدخين يؤخر الشفاء بصفة عامة لذا نجد أن هذه الأعراض تطيل لدى المدخنين.



وأوضح الدكتور أيمن سالم إلى أن المدخنين يتأثرون كثيرا بالفيروسات التنفسية بسبب أن التدخين عندما يدخل إلى الدم يحمله غاز أول أكسيد الكربون فيحرم أنسجة جسم الإنسان من الأكسجين الذي تعيش عليه، فتفقد من كفاءتها الكثير، فنجد أن التئام الجروح يأخذ وقتا أطول عنده عن غير مدخن.



كما أوصى أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، بضرورة توخي الحذر عند الخروج في هذا المناخ البارد والقارص البرودة بارتداء ملابس ثقيلة تشعرنا بالتدفئة، وارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة وعلينا أن نحمي أطفالنا من الفيروسات وكبار السن بالتغذية السليمة المتوازنة والمشروبات الدافئة.