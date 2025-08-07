الأنبا عمانوئيل يهنئ مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد بمنصبه الجديد

قدم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له التهنئة، إلى اللواء محمد أبو الليل، لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد.

وعبر صاحب النيافة عن التقدير العميق للدور الوطني، والجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في خدمة الوطن، والمواطنين، وخاصة في منطقة جنوب الصعيد، حيث تأتي هذه الزيارة أيضًا في إطار تعزيز روح المحبة، والتعاون بين مختلف أطياف المجتمع المصري.

وأعرب راعي الإيبارشيّة خلال اللقاء عن تمنياته بالتوفيق والسداد لسيادة اللواء في أداء مهامه، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك، من أجل ترسيخ قيم السلام، والمحبة، وتعزيز التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

ومن جانبه، رحب اللواء بالزيارة الكريمة، مثمنًا ومؤكدًا أن وحدة الصف الوطني تمثل الركيزة الأساسية، لتحقيق الاستقرار، والتنمية في مصر.