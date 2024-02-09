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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون، إن "هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة"، متحدثاً عن التاريخ الروسي وارتباطه بجارته الغربية أوكرانيا.

واعتبر بوتين أن روسيا "خُدعت" من قبل الغرب بعد نهاية الحرب الباردة، قائلاً إنها "وقعت ضحية لحلف شمال الأطلسي العدواني".

وأضاف: "دعونا ندخل في حقيقة أنه بعد عام 1991، عندما توقعت روسيا أن يتم الترحيب بها في أسرة الأمم المتحضرة، لم يحدث شيء من هذا القبيل"، وتابع: "لقد خدعونا".

وأكد بوتين أنه يتحدث بالطبع عن الولايات المتحدة؛ لأن "الوعود كانت أن الناتو لن يتوسع شرقاً، لكنه حدث خمس مرات، كانت هناك خمس موجات من التوسع".

وذكر بوتين أن روسيا كان ربما بإمكانها الانضمام إلى "الناتو" تحت قيادته، لكن انفتاحه على هذه الفكرة قوبلت بالرفض من قبل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

وقال بوتين: "في اجتماع هنا في الكرملين مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون، هنا في الغرفة المجاورة، سألته: بيل، هل تعتقد أنه إذا طلبت روسيا الانضمام إلى الناتو، هل تعتقد أن روسيا ستنضم؟ هل سيحدث ذلك؟ ورد فجأة: كما تعلم، إنه أمر مثير للاهتمام. أعتقد ذلك".

وأضاف بوتين: "ولكن في المساء، عندما التقينا لتناول العشاء، قال لي: كما تعلمون، لقد تحدثت مع فريقي، لا، هذا غير ممكن الآن".

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك سيتم فعلاً، قال بوتين: "لو قال كلينتون نعم، لكانت عملية التقارب قد بدأت، وربما حدث ذلك في النهاية".

ووضح بوتين أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش هو من فتح توسع "الناتو" أمام أوكرانيا.

وقال: "كانت هناك 5 موجات من التوسع، دول البلطيق، وأوروبا الشرقية بأكملها، وما إلى ذلك، والآن لقد جاؤوا إلى أوكرانيا".

وتابع: "في نهاية المطاف، وفي عام 2008، خلال القمة التي عقدت في بوخارست، أعلنوا أن أبواب انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف مفتوحة".

وأكد الرئيس الروسي أن الغرب يخشى  الصين أكثر من روسيا، مشيراً إلى "الإمكانات الهائلة" لجارته الجنوبية، قائلاً "إن الغرب يخاف من الصين القوية، أكثر من خوفه من روسيا القوية، لأن روسيا لديها 150 مليون نسمة، والصين يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، واقتصادها ينمو بسرعة فائقة، بنحو 5%".

وأضاف: "لقد كان ينمو أكثر من ذلك، لكن هذا يكفي بالنسبة للصين، وكما قال بسمارك ذات مرة، الإمكانات هي الأهم. وإمكانات الصين هائلة".

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