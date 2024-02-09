إذا كنت من محبي الكب كيك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كب كيك الفانيليا بأقل التكاليف.

طريقة تحضير - كب كيك الفانيليا

المقادير:

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

2 حبة بيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة.



طريقة التحضير:

ننخل الدقيق والباكينغ باودر ونتركهم جانباً.

نضع البيض والفانيليا والسكر في وعاء عميق ونخفقهم بالخفاقة الكهربائيّة حتى يتضاعف حجم البيض.

نضيف الزبدة والحليب ونستمر بالخفق حتى تختلط كل المكونات جيداً.

نضيف الدقيق المنخول بشكل تدريجي مع استمرار الخفق حتى تمتزج كل المكونات.

نحضر صينية الكب كيك ونسكب فيها الخليط بعد أن نكون قد دهناها بالزبدة.

نضع الكب كيك في الفرن المسخن سابقاً على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئويّة ونتركه حتى ينضج تماماً.

نخرج الكب كيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ويقدم صحة وهنا