أبرزهم لاعبى الأهلي | فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من منتخب مصر

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أوصى باستبعاد 6 لاعبين من قائمة الفراعنة أبرزهم محمود كهربا ومحمد عبد المنعم.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية "من أسبوع فيتوريا أوصي باستبعاد عدد من اللاعبين من منتخب مصر”.

وأضاف: "اللاعبين هم كهربا، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، واحمد فتوح، ومهند لاشين، ومحمد أبوجبل".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كان قد قرر، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.