ضبط 10 طن ملح طعام و30 كيلو سكر مجهوله المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة ومحمد اسامه رئيس الرقابة التموينية و فتحى البدراوي رئيس الرقابه التجاريه ، شنت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار وعدم إحتكار السلع الغذائية بغرض الإتجار بهم في السوق السوداء وقد تمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات وتم تحرير محضر رقم ١٤١٥ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازه ٣٠ كيلو سكر مجهول المصدر ومحضر رقم ١٤١٦ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة ملح مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ١٠ طن ملح طعام.

وتم تحرير محضر رقم ١٤١٧ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٤ قاروصه سجائر ومحضر رقم ١٤١٨ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٢ قاروصة سجائر ومحضر رقم ١٤١٩ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٣ قاروصة سجائر.

وتم تحرير محضر رقم ١٤٢٠ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ١ قاروصة سجائر ومحضر رقم ١٤٢١ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهوله المصدر وتم التحفظ على ١ قاروصة سجائر.