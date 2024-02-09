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أخبار البلد

التحالف الوطني يعقد ندوة توعوية لزيادة إنتاجية القمح بقرية قطيفة بالشرقية

صدى البلد

نظم التحالف الوطني ندوة توعوية لزيادة إنتاجية محصول القمح لعدد من مزارعي قرية قطيفة مباشر الإبراهيمية في الشرقية، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بجميع محافظات الجمهورية. 

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وضمن أنشطة المرحلة الثانية من مبادرة ازرع  قامت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية  بعمل لقاء مع صغار المزارعين بقرية قطيفة مباشر الإبراهيمية في الشرقية للتوعية بأهمية القمح  والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها من توزيع التقاوي بنصف الثمن وتنفيذ مدارس حقلية وزيارات دعم فني للمزارعين والتوعية بأهمية هذه المرحلة من محصول القمح وكيفية التخلص من الحشائش المصاحبة للقمح، وتم الاستماع إلى المزارعين ومناقشة تساؤلاتهم ومشكلاتهم.

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