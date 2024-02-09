عوائد دولارية مستمرة| طارق شكري: مشروع رأس الحكمة يحول المدينة لواجهة سياحية عالمية.. و6 مليارات جنيه حصيلة ضرائب العاصمة الإدارية

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن هناك مؤشرات على ضخ مبالغ دولارية كبرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عوائد دولارية مستمرة من مشروع "رأس الحكمة".

لا مجال للحديث عن بيع رأس الحكمة

وقال طارق شكري، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن المشروع سيكون له فائدة كبيرة على الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه لا مجال للحديث عن بيع أرض رأس الحكمة.

وتابع وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن ما سيجرى في مشروع رأس الحكمة هو استثمار أجنبي مباشر، مؤكدا أن المشروع سيحول رأس الحكمة إلى وجهة سياحية عالمية.

وأشار طارق شكري إلى أن الدولة سيكون لها عائد مستدام من مشروع رأس الحكمة.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التمويل العقاري هو حلقة الربط الحقيقية بين البائع والمشتري، مشيرا إلى أن التمويل العقاري لا يتعدى في مصر أكثر من 3%.

وقال طارق شكري، إنه يجب أن تكون الوحدة السكنية هي الضامن للتمويل، مؤكدا أن البنوك يمكن أن تسحب الوحدات السكنية في حال تعثر المستفيد.

وتابع كيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التمويل العقاري يواجه صعوبات كبيرة في مصر، مؤكدا أن التمويل العقاري سيتيح للبنوك استثمار أموالها.

كما أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج التشوه المعماري في مصر، مشيرا إلى أن قانون التصالح يطوي صفحة الماضي في مخالفات البناء.

وقال طارق شكري، إنه نحتاج لقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، نظرا لوجود مشاكل في قضية الإيجارات.

وتابع كيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنه يجب على الحكومة إعداد دراسات وإحصاءات حول العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار طارق شكري إلى أن وزارة الاسكان وفرت 5.5 مليار دولار في عام واحد، مؤكدا أن الدولة حققت نقلة نوعية في مجال الإسكان الإجتماعي.

وأكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن أزمة 2008 في الولايات المتحدة كانت بسبب انهيار السوق العقاري، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري أحد الروافد الهامة للاقتصاد المصري.

وقال طارق شكري، إن الحصيلة الضريبية من العاصمة الإدارية بلغت 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن العاصمة لها أهمية كبيرة للدولة.

وتابع كيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن انتقال مراكز الحكم للعاصمة الإدارية سيرفع قيمتها الإستثمارية، نظرا لأنه سيكون بها حركة من المواطنين، مما سيزيد الطلب عليها.

ويشار إلى أنه كان قد أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة أكدت أنها ستتخذ إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بعملات أجنبية مختلفة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا أن الحكومة طرحت سندات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي للتعامل في السوق الخليجي لأول مرة.

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن الحكومة تعتزم طرح شراء عقارات بالدولار للمصريين بالخارج، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر 22 مليار دولار للدولة.

استثمارات تزيد عن 22 مليار دولار

ويشار إلى أنه في أول تأكيد رسمي مصري حول مشروع رأس الحكمة، أكد رئيس هيئة الاستثمار، حسام هيبة، بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة.

وقال هيبة لـ«CNBC» عربية، ، إنه «تلقينا عروضًا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد عن 22 مليار دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن «التحالف الإماراتي سيكون مسؤولًا عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع».

وأضاف حسام هيبة «انتهينا من المفاوضات ونجهز الآن لتوقيع العقود»، لافتًا إلى أن شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.

كما كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة رأس الحكمة سوف تصبح أغلى متر أرض في مصر، بعد مشروع تطويرها واستثمارها وتحويلها إلى واجهة سياحية، قائلا: الدولة لا تبيع وإنما تستثمر وتنمي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة العلمين الجديدة كانت حقل ألغام منذ 10 سنوت واليوم بات سعر المتر يتراوح بين 30 و70 ألف جنيه.

وقال الإعلامي أحمد موسى، أن أول دفعة تدخل مصر من مشروع رأس الحكمة 20 مليار دولار، معلقا: في ناس مش عاوزة فلوس تدخل الدولة، وتعمل مشروعات تنمية شاملة في الصحراء.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة رأس الحكمة سوف تحتوي على مركز سياحي ترفيهي عالمي، ومركز استشفاء عالمي، ومناطق صناعية متطورة ومدينة ملاهي عالمية، ومدينة سكنية صديقة للبيئة.

ولفت إلى أن المشروعات القومية تعمل على توفير فرص عمل عددها 12 مليون فرصة على مدار 30 عاما من الآن، وهناك “شركات مصرية وعالمية أسمائها كبيرة ودول عربية شقيقة تستثمر في المشروع” .

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن العائد سوف ينعكس على المواطن المصري والدولة تفكر في المشروع منذ 2021، حيث إن شاطئ رأس الحكمة من أروع الشواطئ حول العالم وهو شاطئ بِكر.

وأردف أنه تم عمل دعاية لمشروع رأس الحكمة تقدر بنحو 400 مليون دولار قبل أن يبدأ، موضحا أن “المستثمر بيدفع فلوس ويمشي وهو كسبان محدش منهم بياخد أرض معاه”.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن أعداء الوطن يحاولون التشكيك في كل مشروعات الدولة المصرية، ولكن كلامهم تحول إلى أمر إيجابي ووضع رأس الحكمة على الخريطة وشوق الناس لزيارتها ورؤيتها.

كما لفت الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى أن رأس الحكمة هي المنطقة الواقعة من سيدي عبدالرحمن وحتى مرسى مطروح، وذلك من خلال مستثمرين إماراتيين وأمريكيين ومصريين لتنمية المنطقة وتنفيذ مشروع سياحي وسكني كبير، حيث من المتوقع وصول ما يُقدر بـ22 مليار دولار لمصر حال إتمام الاتفاق على هذا المشروع الكبير، إلى جانب الإسهام في توفير فرص عمل لا تقل عن 2 مليون فرصة.

وحذر الخبير الاقتصادي خلال تصريحات إعلامية، المواطنين من الالتفات للمضللين الذين لا يريدون الخير لمصر ويتلاعبون بالألفاظ ويشيعون عن هذا المشروع الكبير أنه بيع لجزء من مصر مقابل الحصول على مليارات الدولارات، وهو الأمر العاري تمامًا عن الصحة، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة هو مشروع استثماري كبير يقوم على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل البلاد، وسيؤدي إلى تشغيل عمالة مصرية ومصانع مواد البناء والرخام والسيراميك والأسمنت والحديد وغيرها من المواد التي ستستخدم في تنفيذ المشروع.