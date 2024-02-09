غادة إبراهيم تنتظر عرض «فاصل من اللحظات اللذيذة».. وتستعد لمسرحية نصابين هيلتو

تنتظر الفنانة غادة إبراهيم عرض فيلمها الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة في عيد الفطر المقبل وهو الفيلم الذي يعيدها للسينما بعد فترة غياب استمرت 7 سنوات منذ آخر افلامها شارع محمد علي.

وتلعب فيه غادة إبراهيم، دورا تتكتم تفاصيله مؤكدة أنه سيكون مفاجئا للجمهور وسيفجر الضحك، الفيلم من إنتاج أحمد السبكى وإخراج أحمد الجندى.

غادة إبراهيم إنتهت من تصوير جميع مشاهدها في الفيلم الذي دخل مرحلة المونتاج والمكساج، من تأليف شريف نجيب.



فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يدور في إطار إجتماعى كوميدى بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.

أعمال غادة إبراهيم

على صعيد آخر تواصل غادة إبراهيم، عمل بروفات مسرحيتها الكوميدية الجديدة "نصابين هيلتو" على مسرح ريفولى تأليف محمد أبو السعود وإخراج محسن عبد المعطى مع نجوم الكوميديا منير مكرم ورضا إدريس وماهر ذكى ومجموعة من الفنانين تمهيدا لعرضها على مسرح الهوسابير قريبا وقبل بداية شهر رمضان وفي موسم عيد الفطر المبارك .