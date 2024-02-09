عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خيري بشارة يتسلم درع تكريم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خفل افتتاح دورتة الــ13 بتكريم المخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

وتسلم خيري بشارة درع التكريم من النجم محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

وفي كلمته قال خيري بشارة: "اريد ان اتذكر اسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح ابوسيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل".

وأضاف أن هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي.

 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وأعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اختيار الكاتب الصحفي والناقد زين العابدين خيري شلبي، مستشارًا إعلاميًا ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمهرجان في دورته الثالثة عشرة، التي انطلقت اليوم وتستمر إلى 15 فبراير 2024، كذلك تم اختيار المخرج المسرحي أحمد مختار لإخراج حفل افتتاح المهرجان، بمعبد الأقصر، والاتفاق مع الموسيقار هيثم الخميسي على وضع اللحن المميز للدورة الجديدة، كما تم تعيين الناقدة مروة أبو عيش رئيسًا لقسم الأفلام بالمهرجان.

من جانبها كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن انتهاء لجنة اختيار الأفلام من أعمالها، وتضم كلا من المونتيرة والناقدة صفاء الليثي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة هالة الماوي، والسيناريست سيد فؤاد، حيث تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
الأقصر مهرجان الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خيري بشارة اعمال خيرى بشارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

مشاركة مصرية| طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الإفريقية

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

ترشيحاتنا

كاذبة.. رد ناري من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات بايدن

بيخرف.. خالد أبو بكر ينتقد تصريحات "بايدن": مصر ليست في موقف دفاع

لا نية حاليًا أو مستقبلًا وتأسست لخدمة مصر .. إدارة "صدى البلد" تنفي شائعة بيع قنواتها ومواقعها

هل يذهب البرهان إلى إيران ؟ الخارجية السودانية تجيب

كرم جبر: الجيش المصري يتمتع بالحكمة والصبر.. وينتفض حال المساس بشبر من أرض الوطن

اجتماع ناري بين الخطيب وكولر وقطاع الناشئين في الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاح "قمر الغجر" .. ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في فيلم الورقة التالتة |صور

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

طريقة جبارة تخلصك من دهون البطن فى وقت سريع

طماطم وملعقة زبادى .. وصفة علاج الاسمرار تغنيك عن كريمات التفتيح

فيديو

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ