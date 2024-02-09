خيري بشارة يتسلم درع تكريم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خفل افتتاح دورتة الــ13 بتكريم المخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

وتسلم خيري بشارة درع التكريم من النجم محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

وفي كلمته قال خيري بشارة: "اريد ان اتذكر اسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح ابوسيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل".

وأضاف أن هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وأعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اختيار الكاتب الصحفي والناقد زين العابدين خيري شلبي، مستشارًا إعلاميًا ورئيسا لتحرير النشرة اليومية للمهرجان في دورته الثالثة عشرة، التي انطلقت اليوم وتستمر إلى 15 فبراير 2024، كذلك تم اختيار المخرج المسرحي أحمد مختار لإخراج حفل افتتاح المهرجان، بمعبد الأقصر، والاتفاق مع الموسيقار هيثم الخميسي على وضع اللحن المميز للدورة الجديدة، كما تم تعيين الناقدة مروة أبو عيش رئيسًا لقسم الأفلام بالمهرجان.

من جانبها كشفت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن انتهاء لجنة اختيار الأفلام من أعمالها، وتضم كلا من المونتيرة والناقدة صفاء الليثي، والناقد أسامة عبد الفتاح، والدكتور أشرف راجح أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والناقدة هالة الماوي، والسيناريست سيد فؤاد، حيث تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية