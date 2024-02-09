نيفين مكرم: الناس خافت من شات GPT لشعورهم أنه سيحل مكانهم

قالت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتنكولوجيا الحاسبات، إن الذكاء الإصطناعي هي محاولة محاكاة وتقليد الذكاء الطبيعي.

وأضافت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات ، خلال حوارها ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الذكاء الإصطناعي يقوم بالأعمال والمهام جميعها التي من الممكن للبشر القيام بها.

وتابعت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات: “الناس خافت من شات GPT لشعورهم أنه سيحل مكانهم”.