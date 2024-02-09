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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يذهب البرهان إلى إيران ؟ الخارجية السودانية تجيب

الفريق أول عبد الفتاح
الفريق أول عبد الفتاح

كشفت وزير الخارجية السواني علي الصادق، اليوم الجمعة حقيقة الإعداد لزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني إلى إيران.

ونفى وزير الخارجية السوداني، اليوم الجمعة الأخبار المتداولة عن زيارة وشيكة للفريق أو البرهان إلى إيران قريبا، بحسب ما أوردته صحيفة "سوداني تريبيون".

وقال الصادق "لا توجد زيارة مرتقبة للبرهان إلى طهران".

وكان الوزير السوداني أجرى في الخامس من فبراير الجاري، محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران ناقشت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة امتدت لسبعة سنوات.

وعبر رئيسي خلال اللقاء عن دعم بلاده لإقامة حكومة قوية في السودان وسيادة وسلامة أراضي هذا البلد مرحبا بطلب السودان لإحياء العلاقات بين طهران والخرطوم معتبرا بأنه يمهد الارضية لتعويض الفرص الضائعة وخلق فرص جديدة.

ونقل موقع المحقق عن مصدر دبلوماسي تأكيدات بعدم ادراج الزيارة الى طهران في جدول أعمال البرهان رغم تلقيه دعوة رسمية من طهران لتطوير العلاقات بين البلدين.

وافاد أن حركة البرهان الخارجية في الوقت الراهن مرتبطة بدول الإقليم التي تساهم في حل الأزمة السودانية، وأن زيارة البرهان إلى طهران ستكون لتتويج إعادة العلاقات بين البلدين، وتحديد بعد استراتيجي جديد سيقرره السودان في وقته.

وفي أكتوبر من العام 2023 أعلنت وزارة الخارجية السودانية، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الإسلامية الإيرانية إثر اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين جرت قبلها بأشهر، حيث اتفق البلدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين وإجراء تبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين”.

وقطعت الخرطوم علاقاتها مع طهران في العام 2016، بعد حادث الهجوم على سفارة السعودية في طهران.

وزير الخارجية السواني علي الصادق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني ايران

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