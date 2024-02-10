اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

اختفت سيدة مصرية تدعى مريم مجدي بشكل غامض، وذلك بعد سفرها لسويسرا لضم حضانة ابنتيها فاطمة وخديجة، لكنها لم تظهر بعد فترة ولا يعلم أحد عنها شيئاً.

مريم مجدي مصرية متزوجة من مصري يحمل الجنسية السويسرية، أنجبت منه فتاتين فاطمة وخديجة، وتبلغ فاطمة من العمر 8 سنوات، بينما تبلغ خديجة تبلغ 6 سنوات.

انفصلت مريم وزوجها، وبعد ذلك بدأت الخلافات بينهما بسبب حضانة الفتيات، لكن مريم رفعت دعوى قضائية بضم حضانة البنتين، وبالفعل أمرت المحكمة لها بحضانة البنتين وحق الرؤية للزوج.

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