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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صوت أمريكا: اللاجئون الإثيوبيون في الصومال يخشون العنف بسبب مذكرة التفاهم

صدى البلد

أصبح الإثيوبيون الذين يعيشون في الصومال عرضة للعنف الجسدي والتهديدات اللفظية والترهيب منذ أن وافقت أرض الصومال على منح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى سواحلها في بداية هذا العام، حسبما قال أفراد من الجالية الإثيوبية للخدمة الصومالية لإذاعة صوت أمريكا.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأول من يناير الماضي، ستتمكن إثيوبيا من استئجار 20 كيلومترا (12.4 ميلا) حول ميناء بربرة، على خليج عدن، مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لتلبية احتياجات الشحن البحري والتجاري لمدة 50 عاما.   

وفي المقابل، ستفكر إثيوبيا في الاعتراف بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ومنح حكومة أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة. .

وأثارت الصفقة انتقادات شديدة من الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي تعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيها.  ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه “عمل من أعمال الغزو” ووعدت بحماية سيادة البلاد  وكانت هناك أيضًا مظاهرات مؤيدة ومعارضة للاتفاق في أرض الصومال.

ومن خلال المتحدث الرسمي باسمها، علي محمود راجي، أدان مسلحو حركة الشباب أيضًا الصفقة بشدة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستغل حركة الشباب للقومية الصومالية لحشد الدعم.

قالت السلطات في بلدة بيليد حاو بجنوب غرب الصومال، يوم الاثنين، إن ستة إثيوبيين كانوا من بين سبعة أشخاص قتلوا في هجوم وقع خلال الليل على يد مسلحين يشتبه في أنهم من حركة الشباب.

وقال مفوض المدينة، عبد الرشيد عبدي عروج، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية، إن مسلحين هاجموا مجمعًا، مما أسفر عن مقتل خمس نساء ورجلين.

وأضاف أروج إن الإثيوبيين الستة القتلى ينتمون إلى عرقية الأورومو، بينما الضحية السابعة امرأة صومالية.  وأضاف أن ستة إثيوبيين آخرين أصيبوا في الهجوم.

وتؤثر المشاعر المعادية لإثيوبيا على اللاجئين والمهاجرين الإثيوبيين في الصومال.

وقال شرابي عبدي بورو مولين إثيوبي يعيش في الصومال إنه “حتى الآن، لم نشهد تهديدات جسدية ضدنا لكن على المستوى اللفظي فالتوتر موجود، مضيفا أن أولئك الذين يهددوننا يقولون دائمًا إنه سيتم ترحيلنا إلى إثيوبيا لأنها تريد الاستيلاء قسراً على قطعة أرض من الصومال".

سكينة عدن بهار، لاجئة إثيوبية تبلغ من العمر 40 عامًا وتدير الآن مقهى في بوساسو  توفي زوجها منذ عامؤ وبسبب الصفقة المثيرة للجدل، قالت إنها تشعر الآن بالتهديد.

وقالت لإذاعة صوت أمريكا: "عندما ناقش زبائني صفقة إثيوبيا وأرض الصومال، أخبرني بعضهم أنهم لن يشتروا قهوتي لأنهم غاضبون من سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي تجاه الصومال". 

ويأمل العديد من اللاجئين الوصول إلى شبه الجزيرة العربية بحثاً عن حياة وفرص أفضل  ومع ذلك، لا يزال الكثيرون عالقين في أرض الصومال وبونتلاند بعد أن فقدوا آمالهم في الهجرة بسبب المشاكل المالية وتشديد القيود على السفر والحرب في اليمن.

أرض الصومال اثيوبيا ميناء بربرة الوصول إلى البحر الأحمر الاعتراف بجمهورية أرض الصومال عرقية الأورومو

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