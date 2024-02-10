شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيرا على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

ونقدم في السياق التالي 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 240 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

جاءت السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 250 ألف جنيه.

لادا جرانتا موديل 2019

لادا جرانتا موديل 2019

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في سوق المستعمل 270 ألف جنيه.

كيا بيكانتو موديل 2009

كيا بيكانتو موديل 2009

حصلت السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 إلى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا موديل 2007

شيفروليه أوبترا موديل 2007

تحصل السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 107 أحصنة، وعزما اقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 300 ألف جنيه.