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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوينيجسيج تخطط لتسجيل أعلى سرعة مع سيارة جيسكو أبسولوت عالميا

صدى البلد

في عام 2020، توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Koenigsegg Christian Von Koenigsegg سرعة قصوى تبلغ 330 ميلاً في الساعة لأحدث سياراتها الخارقة، Jesko Absolut. وهذا من شأنه أن يجعلها أسرع سيارة إنتاجية على هذا الكوكب، متفوقة على سيارات عملاقة مثل Bugatti Chiron Super Sport 300+ وHennessey Venom F5. والآن، تخطط شركة Koenigsegg لمعرفة ما إذا كانت عمليات المحاكاة هذه دقيقة.

 

وفي مقابلة مع موقع Carup باللغة السويدية، كشفت كوينيجسيج عن خطط لتسجيل رقم قياسي للسرعة القصوى مع Jesko Absolut في وقت ما في عام 2024.

 

وقال "آمل أن نتمكن من تحقيق الرقم القياسي بالفعل هذا العام". "نحن نبحث حاليا عن امتداد مستقيم طويل بما فيه الكفاية وحيث يمكن إيقاف حركة المرور، فإن الأمر ليس سهلا تماما. ربما لن يكون ذلك في السويد، ولكن في الخارج."

 

يذكر ان السيارة تعرضت لمحاولات تسجيل السرعة القصوى عندما سجلت الرقم القياسي لأسرع سيارة إنتاجية في عام 2017 باستخدام Agera RS، بمتوسط سرعة 277.9 ميل في الساعة. 

 

 وأجرت كوينيجسيج الاختبار على امتداد مغلق من الطريق السريع العام في وسط صحراء نيفادا، بدلاً من مضمار السباق أو مدرج المدرج.

 

وعلى عكس المنافسين الذين يحددون سرعاتهم في اتجاه واحد أو بسيارة غير مخصصة للاستخدام على الطريق، حدد كوينيجسيج سرعة في كلا الاتجاهين وحصل على متوسط، وهو ما يكفي للحصول على الرقم القياسي المعتمد لدى موسوعة غينيس.

 

تم تصميم Jesko Absolut خصيصًا لسرعة الخط المستقيم، حيث تستخدم محرك V8 مزدوج التوربو بقوة 1500 حصان من السيارة الشقيقة Jesko Attack، ويقرنه بالديناميكيات الهوائية المصممة خصيصًا التي تقلل السحب وتحسن الاستقرار.

 

 

Jesko Absolut Agera RS nigsegg bugatti Bugatti chiron Venom F5

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