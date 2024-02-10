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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تمدد إنتاج R8 حتى نهاية مارس

أودي تمدد إنتاج
أودي تمدد إنتاج R8 حتى نهاية مارس

ستخرج سيارة أودي R8 النهائية من خط الإنتاج في نهاية شهر مارس، لتختتم الفصل الخاص بواحدة من أفضل السيارات الفائقة ذات المحرك الوسطي في الصناعة وواحدة من السيارات القليلة المتبقية المقدمة بمحرك عالي السرعة وسحب طبيعي.

 

في عام 2019، أعلنت أودي أنه سيتم إيقاف إنتاج سيارة R8 في نهاية عام 2023، ولكن تم الكشف مؤخرًا عن أن السيارة لا تزال قيد الإنتاج في مصنع Böllinger Höfe التابع للشركة. وفي بيان، أشارت المتحدثة باسم أودي TT وR8 ليزا كيلنر إلى أنه على الرغم من أن الإنتاج لا يزال مستمرًا، فإنه سينتهي الشهر المقبل.

 

يأخذ الإصدار النهائي من R8 الذي تم تقديمه في معظم الأسواق شكل GT RWD الذي تم طرحه في أواخر عام 2022. ويبلغ الحد الأقصى لعدد 333 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم ويتميز بمحرك V10 بسعة 5.2 لتر بسحب طبيعي بقوة 612 حصانًا و417 رطلًا قدمًا (565 حصانًا). نيوتن متر) يتم توجيهها من خلال العجلات الخلفية. 

 

ومن المثير للاهتمام أن أودي أطلقت طرازًا آخر محدود المدى قبل شهرين مع R8 Coupe Japan Final Edition، مع ثمانية نماذج فقط.

 

مع اقتراب نهاية R8، يبدو أن المتسوقين حريصون على تأمين التخصيص قبل أن يتم إيقافه. في العام الماضي، باعت أودي 631 سيارة R8 جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف عدد 314 سيارة بيعت في عام 2022، وهو رقم أعلى من تلك التي تم بيعها في عامي 2020 و2019.

Böllinger Höfe R8 Coupe سحب طبيعي

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