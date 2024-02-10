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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان ينظم خدمات وفعاليات توعوية

الرعاية الصحية بأسوان
الرعاية الصحية بأسوان

يواصل فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان جهوده من خلال تنظيم الفعاليات التوعوية والخدمات الصحية مباشرة للمواطنين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة أو بأماكن تجمع المواطنين والمدارس، بالإضافة للميادين الرئيسية. 

كما يقوم الفرع بتدريب الكوادر الطبية العاملين بالمنشآت الصحية. 

ويساهم تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة فى دعم الجهود المبذولة للارتقاء بالصحة العامة، وتحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية والطبية لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب، خاصة فى القرى والنجوع والمناطق البعيدة والنائية.

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وقد نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان خدمات فحص الأمراض المزمنة للوافدين بدير الأنبا هدرا بأسوان.

كما نظمت الهيئة حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، للتوعية بالنظافة الشخصية وغسيل الأيدي وأهمية تنظيف الأسنان، وتستهدف الأطفال في المقام الأول من جميع المراحل العمرية.

وتتضمن الحملة تنظيم ندوات تثقيفية للأطفال، حول الطرق الصحيحة لغسل الأسنان، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، وذلك في الوحدات الصحية والمدارس، بالإضافة للميادين الرئيسية، وأماكن تجمع المواطنين.

كما يتم أيضاً إجراء الكشف الطبي على المواطنين، والذي شمل فحص الأسنان، وقياس مستوى السكر وضغط الدم، وتستمر الحملة حتى 22 فبراير الجارى.

كما قام فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان بتنظيم يوم طبى وتوعوى للمواطنين والأهالى بقرية الكرور بمدينة أسوان، من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الطبية والعلاجية والتوعوية التى تضمنها اليوم الطبى، منها تنظيم قافلة طبية لإجراء الفحوصات عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكرى، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى عن الأمراض الموسمية وغيرها من الأمراض المنتشرة فى فصل الشتاء. 

وشملت الفعاليات أيضاً تنظيم ندوات تثقيفية لنشر التوعية بطرق وأساليب استخدام المضادات الحيوية، وذلك عند الضرورة فقط وتحت إشراف الطبيب المختص، مع التركيز على بيان خطورة الإسراف فى استخدامها وذلك لتجنب حدوث أى مضاعفات صحية يكون لها تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المرضى.

وتضمنت أيضا ندوات لتقديم المشورة الطبية حول فيروس نقص المناعة المكتسبة، وعمل الفحوصات الطبية له.

فيما نظم مستشفى الرمد بأسوان، التابع لهيئة الرعاية الصحية، ندوات توعوية للمنتفعين بالمستشفى عن مرض السكري ومضاعفاته على العين.

وتناولت الندوات أهمية الفحص الدوري للعين لدى مرضى السكري، وطرق الوقاية من مضاعفات مرض السكري على العين.

كما نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية داخل منشآتها الصحية بمحافظة أسوان، بهدف رفع الوعي بمخاطر مرض السكري وكيفية الوقاية منه، وطرق العلاج الحديثة.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ندوات تثقيفية عن مرض السكري، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع مضاعفات المرض، وتوزيع مطويات توعوية حول المرض.

كما نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، ندوات توعوية، بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة الميكروبات، حيث استضاف مستشفى أسوان التخصصي ندوات تثقيفية عن خطورة الإسراف في استخدام المضادات الحيوية على صحة المرضى، حيث استهدفت تلك الندوات فئات الأطباء، والتمريض، والصيادلة، بالوحدات والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان. 

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الكوادر البشرية

وفي مجال تدريب الكوادر البشرية، نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان برنامجًا تدريبيًا للتمريض عن الإجراءات التمريضية بغرف الاستقبال في الوحدات والمستشفيات، للعاملين بالوحدات والمراكز التابعة بأسوان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب جميع عناصر مقدمي الخدمة من التخصصات الطبية والإدارية والفنية، ما يضمن بناء نظام صحي قوي ومستدام بكل أطرافه.

واستهدف البرنامج، رفع كفاءة وتنمية مهارات أفراد هيئة التمريض العاملين بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وشمل التدريب على الإجراءات التمريضية بغرف الاستقبال بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وشرح المهارات التمريضية الأساسية والفنية في مجال الطوارئ.

وتم التدريب تحت إشراف الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض وعضو مجلس الإدارة بالهيئة، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، وشيرين سعد، المشرف على تطوير التمريض بالمقر الرئيسي للهيئة.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تطوير مهارات العاملين بها، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية المواطنين. 

جدير بالذكر أن هيئة الرعاية الصحية بأسوان هي الهيئة المنوطة بتقديم الخدمات الطبية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشرف على 4 مستشفيات، و 74 وحدة صحية ومركزا طبيا داخل محافظة أسوان، وذلك ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بأسوان.

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