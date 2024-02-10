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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يدخل حيز التنفيذ 16 فبراير

الحوثي
الحوثي

قال السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن، مساء الجمعة، إن تصنيف ميليشيا الحوثي كـ"جماعة إرهابية" سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل (16 فبراير الجاري).

وأكد فاجن، في بيان على حساب السفارة بمنصة "إكس"، أنه "يمكن إعادة النظر في القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية صنفت ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية، في 17 يناير الفائت، بسبب زيادة هجمات الميليشيا في البحر الأحمر وخليج عدن وتهديدها للملاحة الدولية.

ويسمح تصنيف "كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص"، لحكومة الولايات المتحدة، بتجميد أصول أفراد وكيانات تقدم الدعم أو المساعدة للكيان المصنف، بالإضافة إلى فروع ترتبط بها أو منظمات صورية أو شركاء.

 

السفير الأمريكي اليمن الحوثي

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أمريكا: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يدخل حيز التنفيذ 16 فبراير

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