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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

كيكة شرائح التفاح
كيكة شرائح التفاح

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل كيكة شرائح التفاح، فيما يلي…

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مقادير كيكة شرائح التفاح

التفاح:
2 حبة كبيرة تفاح
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
الكيك:
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 رشة ملح
4 حبة كبيرة بيض
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة كبيرة برش ليمون
نصف كوب زبدة مذابة
1 ملعقة كبيرة زيت
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
للتزيين: جوز / لوز مجروش/ سكر/ مربى

طريقة تحضير كيكة شرائح التفاح


.1سخني الفرن ١٧٠ ، صينية مستديرة ٩ بوصة، ورق زبدة في القاع والجوانب
.2التفاح: لا تقشري التفاح، قطعي التفاح الى أنصاف ثم تخلصي من البذور، ثم قطعيه الى شرائح رقيقة. انثري عصير الليمون اتركيه جانبا. لا تتركيه لفترة طويلة .
.3الكيك: على قطعة من الورق انخلي الدقيق، البيكنج باودر، الملح، اتركيه جانبا.
.4في وعاء ضعي البيض، السكر والفانيليا، وباستعمال مضرب شبك اخفقي ليصبح الخليط فاتح اللون وخفيف.
.5اضيفي برش الليمون ، الزبدة و الزيت، واستمري بالخفق ليختلط جيدا
.6اضيفي الدقيق بالتدريج مع استمرار الخفق واستمري بالخفق
.7أضيفي عصير الليمون واخفقي، ستلاحظين ان الخليط يكون ثقيل القوام .
.8صبي الخليط في القالب.
.9رصي شرائح التفاح متراصة فوق بعضها بشكل دائري على سطح الكيك مع ترك الوسط بدون تفاح
.10انثري بعض المكسرات في وسط الكيك بحيث يغطي الوسط تماما، لا تنثري على التفاح
.11انثري بعض السكر على التفاح
.12اخبزي الكيك ٣٠ – ٣٥ دقيقة ليصبح ذهبي اللون.
.13أخرجي الكيك من الفرن ثم مباشرة امسحي السطح بالمربى ، اتركيه ليبرد ثم قدميه
 

كيكة شرائح التفاح طريقة عمل كيكة شرائح التفاح مقادير كيكة شرائح التفاح طريقة تحضير كيكة شرائح التفاح الشيف منال العالم

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