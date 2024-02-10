أسلحة ومخدرات وذهب.. مطار القاهرة يحرر 62 محضرا للمسافرين خلال يناير

حرر رجال جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية للجمارك 61 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر يناير الماضى منها 32 محضر بمبنى الركاب رقم 3 و29 محضر بمبنى الركاب رقم 1 ومبنى الركاب رقم 2 برئاسة الدكتور أحمد سعد مدير عام الجمارك ومحضر واحد بمطار سفنكس .

وتم تحرير هذه المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات بضائع مختلفة منها كمية من النقد والمخدرات المتنوعة والأسلحة المختلفة وعدد من الهواتف المحمولة والجوازات المزورة وكمية من المستلزمات الطبية كما شملت محاولات بعض الركاب تهريب السبائك الذهبية رغم قرار رئيس مجلس الوزراء باعفاءها من الجمارك علي أن تحصل ضريبة القيمة المضافة علي المصنعية فقط .

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.