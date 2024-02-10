آخر يوم في رجب 2024 بدأ.. الإفتاء توصي بـ4 ركعات تجعل جبرك معجزة

نشهد الآن يوم التاسع والعشرين من شهر رجب الهجري، والذي أطل علينا منذ ساعات قليلة ليعلن أن آخر يوم في رجب 2024 بدأ ، وذلك بحسب الحسابات الفلكية ، ومن المقرر أن تحسم الإفتاء حقيقة ذلك مع غروب شمس اليوم السبت ، من خلال استطلاع هلال شهر شعبان الهجري، وحيث قد أسرع الشهر الحُرم بالرحيل ولم يتبق منه سوى ساعات ، ليتركنا في استقبال شهر شعبان ، الذي يهيئنا لرمضان الكريم، وقد أصبح على بُعد خطوات قليلة، من هنا يأتي البحث عن ما يمكننا به اغتنام قدرًا من فضل آخر يوم في رجب 2024 بدأ ونيل بعضًا من نفحاته وبركاته، من الآن وحتى أذان المغرب اليوم السبت.

آخر يوم في رجب 2024 بدأ

ورد بحسب الحسابات الفلكية أن آخر يوم في رجب 2024 بدأ منذ ساعات مع فجر السبت الموافق 29 من شهر رجب 1445هـ، و10 فبراير 2024م، ويمتد إلى مغرب اليوم ، والذي من المقرر أن يكون موعد رؤية الهلال، حيث إنه اليوم الذي تستطلع فيه دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان ، فهي المنوط بها تحديد بداية ونهاية الشهور القمرية ، ومن ثم تحسم مسألة هل آخر يوم في رجب 2024 بدأ أم لا على حسب الرؤية الشرعية، وما إذا كانت توافق الحساب الفلكية أم تختلف معها.

أعمال آخر يوم في رجب 2024

أوصت دار الإفتاء المصرية، في أعمال آخر يوم في رجب 2024 م بأداء صلاة التسابيح ولو مرة واحدة، فقد ورد أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات (أى بتسليمة واحدة)، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (أى سورة تختارها)، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات(سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر) ١٥ مرة.

و قالت: "ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده... إلخ ثم تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات ثم تهوى ساجدا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات، ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات، وثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات، وفذلك 75 مرة فى كل ركعة، ووتفعل ذلك 4 مرات أى فى الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.

وأضافت أن ما يؤكد فعلها، قول رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – للعباس – رضى الله عنه وعن المؤمنين: «إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل وإن لم تستطع ففى كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة».

وتابعت : "ويردد هذا الدعاء فيها، حيث ورد أن الطبرانى زاد قوله: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام، "اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك، اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملا ً استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها، حسن ظنى بك، سبحان خالق النور"، ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.

وأشارت إلى أنه يستحسن أن يقرأ فى هذه الركعات الأربع بعد الفاتحة بسورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب، فمثلا يقرأ فى الأولى (الزلزلة) والثانية (الكافرون) والثالثة (النصر) والرابعة (الإخلاص) ، وكما تجوز هذه الصلاة انفرادا تجوز فى جماعة.

فضل صلاة التسابيح

فضل صلاة التسابيح في آخر يوم في رجب ، ورد أن هناك 6 فضائل لـ صلاة التسابيح، فهي مُكفرة للذنوب، مُفرجة للكروب، مُيسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

فضل صلاة التسابيح يتطلّب الحديث عن فضل صلاة التسابيح ذِكر الأحاديث الواردة في فضلها، وأسباب تكفيرها للذنوب؛ "وقد تعدّدت الرّوايات في فضلها، ومن ذلك: قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لمَن يُصلّي صلاة التسابيح: «غفرَ اللَّهُ لَكَ ذنبَكَ أوَّلَهُ وآخرَهُ قديمَهُ وحديثَهُ خطأهُ وعمدَهُ صغيرَهُ وَكَبيرَهُ سرَّهُ وعلانيتَهُ».

فضل صلاة التسابيح ، وفيه قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لمَن يُصلّي صلاة التسابيح: «فإنَّكَ لَو كنتَ أعظمَ أهْلِ الأرضِ ذنبًا غُفِرَ لَكَ بذلِكَ»، قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لمَن يُصلّي صلاة التسابيح: «فلو كانت ذنوبُكَ مثلَ رملِ عالجٍ غفرَها اللَّهُ لَكَ»،والعالج: هو اسم لمكان الرملُ فيه كثير، أو اسم للرمل المُتراكم بعضه فوق بعض.