أخبار التكنولوجيا|أوبو وOnePlus تزودان هذه الهواتف بـ100 ميزة بالذكاء الاصطناعي.. اعرف الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الإلكترونية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تخطط شركة هونر الصينية، للإعلان عن هاتفها الجديد Honor X9b، والذي سينطلق بشكل رسمي في الهند يوم 15 فبراير الجاري، وحتي الآن، أكدت العلامة التجارية الكثير من المعلومات حول مواصفات وتصميم الهاتف القادم.

تستمر تقنيات الذكاء الاصطناعي في النمو في شعبيتها، حيث سنري قريبا التقنية الثورية في العديد من المنتجات والخدمات.

تستمر عروض الخصومات على مواقع التجارة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للهواتف الذكية من أجل جذب المستهلكين على الشراء خاصة بعد الارتفاع الصاروخي في أسعار الأجهزة المحمولة في مصر

أصبحت الشريحة الإلكترونية eSIM، مدمجة في معظم هواتف آيفون وأندرويد الحديثة، فهي ميزة قياسية يقدمها جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول حول العالم تقريبا، وفي السطور التالية سنوضح لك كل ما تحتاج لمعرفته حول شريحة eSIM الإلكترونية والهواتف الذكية المتوافقة معاها.

تمتلك شركة سامسونج مجموعة رائعة من الهواتف القابلة للطي، يعد أحدثها هاتف Galaxy Z Fold 5، والذي يتميز بعدد من المميزات القوية مقابل سعر باهظ للغاية يعادل أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لاب توب) خاصة في السوق المصري مع الزيادة الأخيرة.

طرحت شركة أوبن أيه آي OpenAI، ميزة مبتكرة أحدثت ثورة في تجربة مستخدمي الهواتف الذكية، حيث قدمت تحسينا جديرا بالملاحظة لـ روبوت الدردشة ChatGPT على نظام أندرويد في شكل زر مخصص مدمج في لوحة الوصول السريع للهاتف المحمول.