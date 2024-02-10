أخبار التكنولوجيا|أوبو وOnePlus تزودان هذه الهواتف بـ100 ميزة بالذكاء الاصطناعي.. اعرف الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الإلكترونية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
كاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من هونر بقدرات تصويرية جبارة
تخطط شركة هونر الصينية، للإعلان عن هاتفها الجديد Honor X9b، والذي سينطلق بشكل رسمي في الهند يوم 15 فبراير الجاري، وحتي الآن، أكدت العلامة التجارية الكثير من المعلومات حول مواصفات وتصميم الهاتف القادم.
مفاجأة سارة من أوبو ووان بلس.. 100 ميزة بالذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف
تستمر تقنيات الذكاء الاصطناعي في النمو في شعبيتها، حيث سنري قريبا التقنية الثورية في العديد من المنتجات والخدمات.
خصم كبير على أقوى موبايل شاومي في 2022.. بأقل سعر
تستمر عروض الخصومات على مواقع التجارة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للهواتف الذكية من أجل جذب المستهلكين على الشراء خاصة بعد الارتفاع الصاروخي في أسعار الأجهزة المحمولة في مصر
لعشاق آيفون وأندرويد.. اعرف الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الإلكترونية
أصبحت الشريحة الإلكترونية eSIM، مدمجة في معظم هواتف آيفون وأندرويد الحديثة، فهي ميزة قياسية يقدمها جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول حول العالم تقريبا، وفي السطور التالية سنوضح لك كل ما تحتاج لمعرفته حول شريحة eSIM الإلكترونية والهواتف الذكية المتوافقة معاها.
بسعر لاب توب.. موبايل جبار من سامسونج للأغنياء فقط
تمتلك شركة سامسونج مجموعة رائعة من الهواتف القابلة للطي، يعد أحدثها هاتف Galaxy Z Fold 5، والذي يتميز بعدد من المميزات القوية مقابل سعر باهظ للغاية يعادل أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لاب توب) خاصة في السوق المصري مع الزيادة الأخيرة.
هيغنيك عن جوجل Assistant.. إزاي تخلي ChatGPT مساعدك الصوتي على أندرويد
طرحت شركة أوبن أيه آي OpenAI، ميزة مبتكرة أحدثت ثورة في تجربة مستخدمي الهواتف الذكية، حيث قدمت تحسينا جديرا بالملاحظة لـ روبوت الدردشة ChatGPT على نظام أندرويد في شكل زر مخصص مدمج في لوحة الوصول السريع للهاتف المحمول.