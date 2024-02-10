تدريبات لـ فريق ذوي الهمم في الكرة الطائرة جلوس في الأقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تكثيفا لمشروعات "قادرون باختلاف"، سيتم الاستمرار في تنفيذ تدريبات فريق المشروع القومي لرياضة ذوي الهمم في ألعاب الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، بمشاركة 25 شخصا.

يأتي ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية للدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهه بالاهتمام بـ"قادرون باختلاف" وتوفير سبل الدعم والإتاحة والتمكين لهم من جميع مؤسسات الدولة، خاصة المتميزين الرياضيين فى الأنشطة والبطولات الدولية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، و صلاح محمد رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

يهدف المشروع القومي لرياضة “قادرون باختلاف” إلى رفع مستوى القدرة واللياقة البدنية والمنافسة ومعرفة قوانين الألعاب الرياضية.

وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب، وكيل الرياضة بالمديرية، وصلاح عز، مدير إدارة الرياضة، وعبد الخالق محمد أحمد، إداري المشروع.