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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات مشروعات مديرية الإسكان ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الإسكان

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،انه يجرى بصفة مستمرة متابعة آخر المستجدات للمشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان بالمراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030 وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لافتاً إلى أهمية النزول الميداني والمتابعة من أرض الواقع لمراحل أعمال تنفيذ كافة المشروعات الجارية للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمعايير والمواصفات المقررة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.


وقد ناقش المحافظ – خلال اللقاء - المعوقات التي تواجه الإجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة ، فضلاً عن مراحل التنفيذ والعمل لكل مشروع على حدا وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة.

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وقال محافظ أسيوط إننا نعمل كجهاز تنفيذي للمحافظة يداً بيد حيث تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بالقرى والمراكز والأحياء حتى يتم تذليل العقبات لحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة من كل جهة وذلك حتى نهو الأعمال في المشروعات المختلفة في أسرع وقت ممكن ووفقاً للخطة الموضوعة وبناءاً على تعليمات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشدداً على نهو الأعمال وفقاً للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة والتطوير التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة ،مشيراً إلى متابعته المستمرة لكافة المشروعات ومراحل العمل أولاً بأول من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية مع مسئولي المشروعات ورؤساء المراكز والأحياء

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