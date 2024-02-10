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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتسلم نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الأول

صدى البلد

تسلم الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وعقب اعتماد النتائج، حرص رئيس المنطقة على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة.

ووجه الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

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وأعرب رئيس الإدارة المركزية عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام، والتي تمثل تحديًا غير مسبوق لجميع القائمين على العملية التعليمية بمنطقة الشرقية؛ حيث تمت أعمال الامتحانات بكفاءةٍ عالية، ولوحظ هذا العام ارتفاع تدريجي لشريحة الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأكثر، كما تناقصت أعداد الطلاب الحاصلين على أقل من 50% عن العام الماضي، كما وصل معدل الخطأ في أعمال إنهاء النتائج إلى صفر%، الأمر الذي يعكس جهود منطقة الشرقية في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

كما توجه رئيس الإدارة المركزية بالشكر إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، على المجهود المبذول في إنهاء النتائج على أكمل وجه بكل دقة وسرعة.

من جهته، أوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أن النتائج متاحة بالمعاهد اعتبارًا من اليوم، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية، والإعدادية اعتباراً من اليوم، السبت 10 فبراير، ولمدة أسبوعين.

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