نهائي كأس آسيا.. موعد مباراة قطر والأردن والقنوات الناقلة

سيشهد اليوم السبت، لقاءً مهمًا في بطولة كأس آسيا 2023 حيث يتقابل منتخب قطر مع نظيره الأردني في المباراة النهائية على ملعب لوسيل في قطر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تبدأ المباراة في الساعة الخامسة مساءً، وستكون متاحة للمشاهدة عبر العديد من القنوات الرياضية مثل beIN ASIAN CUP 1 وbeIN ASIAN CUP 2 وbeIN ASIAN CUP 3 وSSC1 HD وSSC EXTRA 1 HD.

تأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز منتخب الأردن على كوريا الجنوبية 2-0.

مدرب منتخب قطر، ماركيز لوبيز، يسعى للحفاظ على لقب البطولة، بينما يسعى المدرب حسين عموتة لقيادة منتخب الأردن للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه.

ستكون المباراة نهائيًا مثيرًا بين الفريقين، ويتوقع أن يقدم كل منهما أداء قويًا للفوز باللقب القاري الغالي.