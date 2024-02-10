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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 352 محضراً تموينياً بالمراكز والأحياء في أسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،ان الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة لمراقبة الاسواق وضبط الاسعار ومنع أية تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 ، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(إدارات التموين والصحة والطب البيطري ومسئولي الاشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز والوحدات المحلية بالمراكز وجهاز حماية المستهلك) وغيرها وذلك للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة .


وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن ادارة إعلام المحافظة اليوم – إلى  أن الحملات التموينية المكثفة على مراكز (ديروط ، ومنفلوط ، وأبوتيج ،والفتح(  أسفرت عن تحرير 352 محضراً متنوعاً لعدم الاعلان عن أسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم منتهية الصلاحية خلال عدة حملات تموينية استهدفت الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالإشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، أسفرت  عن ضبط 15طن أرز داخل بعض المخازن بقصد الاتجار بها فى السوزق السوداء وضبط كميات كبيرة من الدقيق والزيت والسكر قبل الاتجار بها فى السوق السوداء فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم المخصصة للمخابز البلدية وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة .

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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