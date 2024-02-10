أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان أن لبنان وإيران يؤكدان دائما أن الحرب ليست هي الحل ولم نكن نتطلع إلى توسيع نطاقها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل إذاعته مساء اليوم.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب عقب مباحثاتهما في بيروت:"إسرائيل وداعميها لم يحققوا أي إنجاز بعد 4 أشهر من الحرب على غزة".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني:" طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة".
يذكر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، استقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان وبقية جبهات محور المقاومة.