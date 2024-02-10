أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان أن لبنان وإيران يؤكدان دائما أن الحرب ليست هي الحل ولم نكن نتطلع إلى توسيع نطاقها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل إذاعته مساء اليوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب عقب مباحثاتهما في بيروت:"إسرائيل وداعميها لم يحققوا أي إنجاز بعد 4 أشهر من الحرب على غزة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني:" طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة".

يذكر أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، استقبل وزير خارجية ‏الجمهورية ‏الإسلامية في إيران الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني ‏في بيروت مجتبى أماني.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، جرى خلال اللقاء استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة.