شعب غزة لا يمكن أن يختفي في الهواء..وزير الخارجية الألماني تدعو لوقف إطلاق النار

شددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، محذرة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في المنطقة. وأعرب بيربوك عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأوضاع في رفح، مؤكدا أن أهالي غزة يعانون معاناة هائلة لا يمكن تجاهلها.

وفي بيان تم نشره على حسابها الرسمي، أكدت بيربوك ضرورة قيام إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس مع إعطاء الأولوية في الوقت نفسه لرفاهية المدنيين. وأكدت أن "شعب غزة لا يمكن أن يختفي في الهواء"، مسلطةً الضوء على محنة المدنيين الأبرياء الذين وقعوا في مرمى نيران الصراع.

ودعت بيربوك إلى اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية إطلاق سراح الرهائن ومنع المزيد من تصعيد العنف. وأعلنت عن خطط للمشاركة في مناقشات بشأن الطريق إلى وقف إطلاق النار خلال زيارتها المرتقبة لإسرائيل الأسبوع المقبل.

تعكس تصريحات وزير الخارجية الألماني المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة وتؤكد الحاجة الملحة لبذل جهود دبلوماسية لتهدئة التوترات ومعالجة معاناة المدنيين في المنطقة.