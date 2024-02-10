اقتصاد الإمارات.. فعاليات متنوعة بمركز أبوظبي للمعارض في فبراير

يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، التابع لمجموعة "أدنيك" خلال شهر فبراير الجاري برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة الهامة، التي تركز على التفاعل المجتمعي والابتكار والتعاون الدولي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام"، إن تلك الفعاليات تعكس دور إمارة أبوظبي في استقطاب أبرز قادة الفكر العالميين والمؤثرين في العديد من المجالات والقطاعات، ما يعزز المكانة الدولية الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة عالمية في قطاعات السياحة والمعارض والمؤتمرات.

واستضاف المركز خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري، معرض “وعد للتصميم” الذي وفر منصة فريدة وإبداعية لمجموعة من شركات الأزياء الراقية وروادها من مصممي الأزياء والإكسسوارات من دولة الإمارات وكافة أرجاء العالم، لعرض أفضل ما لديهم في عالم الموضة والأزياء، حيث جمع المعرض بين الإبداع والمهارة العالية في تقديم أحدث ما وصل إليه قطاع الأزياء والموضة المحلي والعالمي في الأناقة والابتكار.

وتقام خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير، فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميك كون" 2024، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، حيث يلتقي رواد الأفلام والقصص والألعاب، وألمع نجوم السينما وأبطال القصص المصورة، لعرض ما لديهم من إبداعات تمزج بين الخيال والواقع والشخصيات المبتكرة، في فعالية عالمية تستقطب عشاق فنون الترفيه من الأجيال الشابة والعائلات واليافعين والأطفال من مختلف أنحاء العالم.

وتستضيف أدنيك خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير، المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ، وهو منصة مهمة لبحث ومناقشة أحدث الأساليب والحلول المبتكرة في الحفاظ على الأرواح، والتعامل مع عمليات الإنقاذ والأزمات والطوارئ وفقا لأفضل الممارسات باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية.

إلى ذلك، تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير، أعمال مؤتمر اليونيسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون 2024، الذي يناقش مستقبل الثقافة والفنون، باعتبارهما حجر الزاوية في التعلم، ما يشكل عالماً غنياً بالتراث والمعرفة، حيث يجتمع في أبوظبي أبرز صناع القرار والمسؤولين والمختصين في قطاع الثقافة من مختلف أرجاء العالم، بهدف بحث سبل تعزيز التعلم مدى الحياة للثقافة والفنون بكافة أشكالها، وسيساهمون في استشراف مستقبل تعلم وتعليم الثقافة والفنون حول العالم.

وتتواصل الفعاليات الرائدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) .. ففي يومي 20 و21 فبراير سيتم استضافة مؤتمر الحوار الدولي للحضارات والتسامح، من أجل العمل على تعزيز التواصل الفعال لمعالجة المسائل التي تشكل جوهر حوار الحضارات بشكل مشترك، وسيقدم المؤتمر صورة واضحة عن الجوانب العديدة التي ينطوي عليها الحوار الهادف بين الحضارات.

وسيقام معرض الثريا خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير ليجمع عشاق الفخامة والرقي في عالم الأناقة، حيث سيتم تقديم عروض مثيرة لأفضل الأزياء والمجوهرات ونمط الحياة العصري، ليروي حكايات الجمال والرقي والأناقة من أكثر من 90 علامة تجارية مرموقة.

وفي أواخر شهر فبراير من 26 إلى 29 فبراير، تنعقد أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية 2024، حيث يجتمع وزراء التجارة وكبار المسؤولين على مستوى العالم من أجل تحديد مسار التبادل والتعاون التجاري بين دول العالم، ويشكل الاجتماع منصة هامة لمناقشة الأفكار من أجل تعزيز التجارة الدولية، بما يعكس مكانة أبوظبي في الساحة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وتسعى مجموعة أدنيك عبر استضافتها لهذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية والمحلية المتنوعة خلال شهر فبراير، للتأكيد على دورها المحوري في العمل على التنوع الاقتصادي والثقافي والفكري لدولة الإمارات، ودعم جهود إمارة أبوظبي في الارتقاء بسياحة الأعمال والمؤتمرات وتسليط الضوء على ما حققته خلال السنوات الماضية والرؤية المستقبلية للقطاعات الرئيسية التي تعمل فيها مجموعة أدنيك.