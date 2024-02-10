ريال مدريد وجيرونا بالقوة الضاربة في قمة الدوري الإسباني

يلتقي ريال مدريد مع جيرونا، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وتشهد المواجهة عودة تشواميني، بعد إيقافه لمباراة واحدة، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور، بعد التعافي من الإصابة.

وشهدت قائمة الميرينجي استدعاء قلب الدفاع جاكوبو رامون من فريق الشباب، بينما يغيب القائد ناتشو بسبب إصابة عضلية.

وجاء تشكيل ريال مدريد وجيرونا في مباراة اليوم، كالآتي:

ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز.

الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو جويس.

جيرونا

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

الدفاع: أرناو مارتينيز - إريك جارسيا - جوانبي لوبيز - ميجيل جوتيريز.

الوسط: أليكس جارسيا سيرانو - فيكتور تسيجانكوف - إيفان مارتين.

الهجوم: يان كوتو - أرتيم دوفبيك - سافيو دي أوليفيرا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقا على جيرونا الذي يأتي في الوصافة بـ56 نقطة.