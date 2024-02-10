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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة انتظام سير العمل

وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب أسرة حانوت بكفر صقر

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، بالمرور على وحدة طب الأسرة بحانوت التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، وذلك بعد المرور على مستشفى أولاد صقر المركزي، ووحدة طب الأسرة ببني حسن التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم.

 

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية بوحدة طب الأسرة بحانوت، وقام بالاطمئنان على تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية والتي تقدم الخدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الإطمئنان على توافر مستلزمات العمل بالمبادرات الرئاسية.

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كما تابع الدكتور هشام مسعود أداء عمل فرق التطعيمات الروتينية، والتأكد من سلامة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجة الحرارة المناسبة لها، ومراجعة الرصيد المتواجد من الطعوم الروتينية، كما تابع خدمات تنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الحوامل، والعيادات الخارجية، وعيادة طب الأسنان، وتم التأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعمل بعيادة الطوارئ.

وتفقد "مسعود" أعمال الدهانات والسباكة الجارية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الوحدة، والفناء الخارجي بها، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 200 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

الأدوية والمستلزمات الطبية التطعيمات الروتينية الخدمات الصحية المقدمة الاعتلال الكلوي الدكتور هشام مسعود الرعاية الأولية الفصل الدراسي الثاني الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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