مستقبل وطن: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تناقش الملف الاقتصادي

قال النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن محور التركيز في المرحلة الثانية من الحوار الوطني سيكون على الملف الاقتصادى.

واضاف حسام الخولي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناه “الحياة” ان الملف الاقتصادي ملف يهم كل المواطنين ولا حديث في الشارع المصري غير وضع الاقتصاد المصري.

واكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن تناول الملف الاقتصادي خلال الحوار الوطني سيكون بتخصص شديد للغاية ومرتبط ايضا بالواقع.

تنمية الصادرات

واوضح نائب رئيس مستقبل وطن انه يجب التركيز خلال مناقشات الملف الاقتصادي على كيفية تنميه الصادرات اللحظية في الوقت الحالي لتوفير العملة الصعبة وكذلك العمل على تنمية الصادرات من خلال خطه طويلة الامد.

واكد النائب حسام الخولي اهمية تنفيذ مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطني التي اتفق عليها الجميع.