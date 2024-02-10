عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لـ كولر.. إصابة نجمي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

كولر
كولر

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مباراة ودية، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات الأخيرة لموقعة شباب بلوزداد الجزائري.


وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "أليو ديانج تعرض لإصابة خفيفة في الركبة خلال ودية الأهلي ولكن لن تعيقه عن رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد"

واضاف"إصابة كريستو بشد في العضلة الخلفية واللاعب يجري أشعة غدا للاطمئنان على إصابته .


ويلتقي النادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

ردًا على بيع «صدى البلد»|أحمد موسى: السوشيال ميديا أصبحت مكانًا موبوءًا بالشائعات.. فيديو

أحمد موسى: أبو العينين حريص على تطوير قناة صدى البلد ومواكبة التكنولوجيا

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من إرتفاع أسعار الكتب الخارجية

الأصعب| حسام حسن: أفضل مستوياتي في أمم إفريقيا 1998

أون لاين .. تفاصيل استعداد وزارة التعليم للترم الثاني

أحمد موسى: النائب محمد أبوالعينين يهتم بكل العاملين في قنوات ومواقع صدى البلد|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

فيديو

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب .. ماذا يحدث؟

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ