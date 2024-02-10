صدمة لـ كولر.. إصابة نجمي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مباراة ودية، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات الأخيرة لموقعة شباب بلوزداد الجزائري.



وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "أليو ديانج تعرض لإصابة خفيفة في الركبة خلال ودية الأهلي ولكن لن تعيقه عن رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد"

واضاف"إصابة كريستو بشد في العضلة الخلفية واللاعب يجري أشعة غدا للاطمئنان على إصابته .



ويلتقي النادي الأهلي بنظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

