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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 11-2-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري  مسجلا 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-2-2024

استقرار السعر

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال بداية الأسبوع، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

الدولار ينزف.. تراجع جديد في سعر العملة الخضراء أمام الجنيه

 

سعر بنوك القطاع الخاص 


وفي بنوك القطاع الخاص، فقد سجل سعر الدولار حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وهذه البنوك تشمل "التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المشرق، بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

أعلى سعر


وبلغ أعلى سعر للدولار أمام الجنيه حوالي 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الإحتياطي النقدي 

استمر ارتفاع  الاحتياطي النقدي لمصر للشهر التالي علي التوالي بمقدار طفيف بقيمة بلغت 30 مليون دولار ليسجل 35.25 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي علي أساس شهري بعد أن سجل بنهاية العام الماضي 35.22 مليار دولار.

وقالت مصادر داخل البنك المركزي لـ صدى البلد إن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطي المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية .

الدولار والسوق السوداء

لا 
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الجنيه الرقمي


كشف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، وموعد طرحه رسميا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقال عبدالعال في تصريحات له، إن الحكومة تسعى لـ تنفيذ الجنيه الإلكتروني بديل الورقي بالبنك المركزي، في خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

وتابع: الجنيه الإلكتروني نظير الجنيه الورقي، ومن المتوقع طرحه بحلول 2030، وسيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، ولا يقل قيمة عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.

وأوضح عبدالعال، أن الجنيه الإلكتروني لا يتشابه مع البيتكوين أو العملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنك لإمكانية استخدامه، منوهًا إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.

وأشار محمد عبدالعال إلى أن إصدار الجنيه الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، كما أن من أبرز مزاياه التالي:

يمكن استخدام الجنيه الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة
استخدامه في التحويلات التجارية
يقلل من استهلاك الورق 

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