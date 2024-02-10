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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المستقلين الجدد": الحوار الوطني مشاركة فاعلة لصناعة المستقبل

صدى البلد

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني ليس جهة تشريعية، ولكنه مشاركة فاعلية لصناعة المستقبل والوصول لحلول أفضل.

مستقبل وطن: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تناقش الملف الاقتصادي

أمناء الحوار الوطني: نناقش أولويات القضايا الاقتصادية للمواطن

 

قال هشام عناني في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”،:"  ما يميز الحوار الوطني في المرحلة الثانية هو تجديد من الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه سيكون أشمل لما تمت مناقشته بالمرحلة الأولى من الحوار".

أضاف :"  سيطرح بالحوار وثيقة الحكومة واستراتيجيات الاقتصاد المصري مطروحة للجميع، وكل من يريد المشاركة برأي أو تنفيذ أو رؤية فمجلس الأمناء أعطى فرصة لتلقي الأفكار حول القضايا الاقتصادية، مؤكدًا أنها فرصة جيدة للاشتراك ووضع آليات ومراحل تنفيذ محددة وفي فترات زمنية محددة لترفع إلى الرئيس. 

أكد أن ما تمت مناقشته معظم القضايا الهامة التي تشمل المواطن منها التضخم وارتفاع الأسعار والأمن الغذائي والنهوض بالصناعة والسياحة لم يتم وضع تشريعات لما تم التوصل إليه.

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