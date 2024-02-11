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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024: تسافر كثيرا

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 11 فبراير 2024

كن معبرًا في حياتك العاطفية وتعامل مع المخاطر المهنية بعناية، لا تبالغ في الإنفاق اليوم بينما صحتك ستكون جيدة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

كن معبراً ولا تتحكم في انفعالاتك أثناء قضاء الوقت مع حبيبك، شارك كل اللحظات السعيدة مع الحبيب وقم أيضًا بتدليل الشخص لتقوية الترابط.

توقعات برج الثور صحيا

حاول تناول الوجبات الخفيفة الصحية والمخبوزة وابتعد عن الوجبات الخفيفة المقلية. يجب على الأطفال الذين يلعبون بالخارج أن يحرصوا على عدم تعرضهم لجروح طفيفة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

سينجح أسلوبك في اجتماعات الفريق، خاصة عندما يكون لديك عملاء عنيدون وحساسون، إذا كنت مبتدئًا، فتأكد من إبراز المفاهيم المبتكرة التي قد تقبلها الإدارة، قد تسافر كثيرًا لأسباب تتعلق بالعمل.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

اليوم، يمكنك سداد القرض أو تصفية جميع المستحقات، ومع ذلك، ابتعد عن الاستثمارات واسعة النطاق بما في ذلك الأسهم والتجارة وأعمال المضاربة.

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