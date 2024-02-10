الغربية تستعد لإطلاق أكبر حملة للكشف وعلاج أمراض العيون في المدارس

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم بحضور النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس ناصر حسن وكبل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدير المبادرات بجمعية الليونز الدولية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق أكبر حملة للكشف وعلاج مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس بالغربية.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن المبادرة ستقوم بفحص عيون الطلاب بالمدارس من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي وستضم القوافل فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة الغربية.