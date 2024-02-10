ميرنا نور الدين أنوثة وأناقة في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها بلوك شتوي جذاب.

وتألقت ميرنا من سيارتها مرتدية بلوفر صوف اخضر اللون، ليبرز أنوثتها، ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها البنية تتدلى على كتفيها بشكل ويفي .

وأكملت ميرنا إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.