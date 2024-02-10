عميد تجارة عين شمس يكشف الاستعدادت النهائية للترم الثاني

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إن تم وضع جدول الفصل الدراسي الثاني لجميع البرامج، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .



وأوضح عميد تجارة جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من استعدادات الكلية للفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أنه يجرى مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية وتقسيم الجداول طبقًا للإعداد وتجهيز القاعات الخاصة بالكلية.

ويستعرض موقع صدي البلد محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي ، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين.

محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي 2024



- يمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس الممزقة.

- ممنوع ارتداء الملابس الشفافة والفيزون.

- ممنوع ارتداء الشبشب في الجامعة.

- يمنع ارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة.

- ممنوع ارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.

- يحذر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها.

- يمنع حمل المشروبات الكحولية.

- ممنوع دخول السيارات غير المرخصة.

- يمنع ارتداء الملابس التنكرية.

- يحذر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.

- أخيراً التدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.

بدأ الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وانطلق العام الدراسى 2023/2024 السبت 30 سبتمبر 2023، واستمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، انتهت فى الخميس 4 يناير 2024، وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وانتهت الخميس 25 يناير.

