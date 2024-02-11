2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من أبرز ما يبحث عنه الكثير، خاصة بعدما شهد الأصفر تباينا بين الصعود والهبوط خلال الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري، فبعد أن تراجع من أعلى سعر 4050 جنيها إلى 3400 جنيه لعيار 21، قفز مجددا ولكن ما زال تحت أقل سعر بنحو 350 جنيها.

2400 جنيه

ومازال سعر الجنيه الذهب أقل من أعلى سعر سجله قبل 10 أيام وهو 32 ألف جنيه ليسجل اليوم نحو 29600 جنيه فقط بدون أي مصنعية.

وارتفع سعر الجرام عيار 21 ، بعد هبوط ملحوظ قبل 3 أيام، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب في يوم واحد بقيمة نحو 400 جنيه خلال يوم.

الذهب

الذهب عيار 21 اليوم

آخر أسعار الذهب ، المسجلة ، شهد خلالها سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21، زيادة بنحو 300 جنيه إلى 3700 جنيه بعد 3400 جنيه، ولكنه يظل متراجعا بقوة من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية، وفق آخر تحديث قبل وقف التسعير لضبط السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

مازال سعر الذهب اليوم في مصر، مُنخفضًا عن أعلى سعر سجّله مع نهاية الشهر الماضي بمستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجّله الأصفر في مصر، كما اقترب عيار 21 من 4250 جنيها بالمصنعية حنيها.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وتحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 بعد أن هبط الجرام إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ اليوم من 3171 جنيها بعد 3129 جنيهًا، ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو بعد 3442 جنيهًا.

الذهب

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

آخر أسعار الذهب اليوم

وعن سوق المعدن النفيس لدى التعاملات اليوم تحركًا ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4228 جنيها بعد 4171 جنيهًا، فيما قد سجل وقت الهبوط 3885 جنيهًا، ووصل إلى 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية بنهاية الشهر الماضي، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

مع ضعف الحركة في السوق على البيع والشراء، ما زالت أسعار الذهب عيار 21 الآن، الأكثر بحثا، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا نهاية يناير، وتحرك السعر مُجددًا مع أخر تحديث.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم، فهو يبحث عنه ويُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في مُتابعة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركًا ليبدأ من نحو 29600 بعد 29200 جنيه للشراء كأقل سعر بعد بقارق 400 جنيه، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 4228 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3700 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 3171 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 29600 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

أما سعر المصنعية فهي مهمة عند المشغولات والشبكة، خاصة عيار 21، في محلات الصاغة ، والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، و مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوق حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها، أما مصنعية السبائك تكون أقل نسبيا من الذهب الجديد.