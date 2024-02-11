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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب المعاهد الأزهرية في أول أيام الدراسة بالفصل الثاني.. فيديو وصور

طلاب المعاهد الأزهرية
طلاب المعاهد الأزهرية

استقبلت المعاهد الأزهرية، أبناءها الطلاب، في أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأتم قطاع المعاهد الأزهرية، كافة الاستعدادات في جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب والطالبات من مرحلة رياض الأطفال، وحتى مرحلة الثانوية الأزهرية.

كما نبه على تفعيل الأنشطة المختلفة (التربية الرياضية ، التربية الفنية ، المعامل ، الحاسب الآلي ، المكتبات ، حجرات الوسائط)

وشدد المعاهد الأزهرية، على نظافة الفصول يوميا وعدم ترك الأوراق خلف الأبواب، ومراعاة النظافة المستمرة للمعاهد ونظافة دورات المياه والتطهير والتعقيم اليومي.

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المعاهد الأزهرية الدراسة الطلاب

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