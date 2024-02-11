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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية بقلين

حملات مكثفة بمخابز
حملات مكثفة بمخابز كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، جهود الحملات التموينية للرقابة والتفتيش على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية بمدينة قلين وذلك لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار وضبط السلع غير الصالحة بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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أسفرت الحملات عن تحرير  10 محاضر متنوعة، تضمنت محاضر "نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بالتعليمات، نظافة، شهادة صحية" تحت إشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كلف محافظ كفر الشيخ، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومي.

كما شدد على ضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانيا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

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