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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«الهلال الأحمر الفلسطيني»: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا.. واستشهاد 14 فردًا من العاملين بغزة|فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّه منذ بداية العدوان على قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومقراته.

وأضاف "فرسخ"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،: "حتى هذه اللحظة، أستشهد 14 فردًا من طواقم الهلال، جميعاً أستشهدوا وهم على رأس عملهم يقدمون خدماتهم الإنسانية للجرحى والمصابين".

وتابعت: "في آخر حادثتين قبل يوم أمس، أستشهد الزميلين يوسف زينوا وأحمد المدهون اللذين توجها قبل 12 يوما لإنقاذ الطفلة هند التي لم تكمل بعد عامها السادس، وتمت عملية التنسيق من أجل الوصول لهما، ومع ذلك تعمد الاحتلال استهداف مركبة الإسعاف، وقصفها وأستشهد الزميلان، وقبل أيام كانت هناك مهمة إنسانية أخرى لإجلاء الجرحى والمصابين وتم التنسيق لها، والاحتلال تعمد إطلاق النار على قافلة مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني ما أدى إلى استشهاد الزميل محمد العمري وإصابة مسعفين آخرين". 

غزة الاحتلال الاسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني العدوان الاعلام

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